В Рыбинске возобновили берегоукрепление на Стрелке

На Стрелке возобновилось берегоукрепление. ФОТО: администрация Рыбинска

В Рыбинске на работы по берегоукреплению в Казанском микрорайоне вышла новая подрядная организация. Продолжать укреплять берег на Стрелке будет АО «Группа Компаний ЕКС», которая сейчас строит глубоководный пирс на Японском море во Владивостоке и завершает берегоукрепление в Волгограде.

Подрядчик рассказал, какие работы предусмотрены по контракту.

- Сейчас геодезист производит обмеры. С понедельника начнется отсыпка для организации временной дороги для техники. Далее приступим к основным работам – это погружение буронабивных свай, срубка шпунта до проектных отметок, дренажная призма и оголовок – бетонный парапет. В конечном итоге мы получим законченное гидротехническое сооружение и сформированную территории для второго этапа, - сказал Виталий Данилов.

Кроме того, по контракту подрядчик должен привести в порядок две «екатерининские» лестницы и очистить склон от грунта до каменной кладки.

Все работы должны быть завершены до конца этого года.