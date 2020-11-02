В Ярославле светодиодная плитка «пошла по кривой»

Кривая светодиодная плитка появилась на перекрестке проспекта Ленина и улицы Богдановича. ФОТО: Антон Прохоров в Фейсбуке

- Хотели как лучше, но потом что-то пошло не так, - с такими словами житель Ярославля выложил в социальных сетях фото кривой светодиодной плитки.

Шедевр инженерной мысли появился на перекрестке проспекта Ленина и улицы Богдановича. Пользователи Сети оценили работу людей, которые монтировали оборудование. Высокой похвалы специалисты не удостоились.

- Креативненько, - написал Сергей К., и эта оценка стала самой нейтральной из калейдоскопа прочих, далеко не лестных выражений.

- Видимо, скучно ровно класть. Приложили фантазию, дизайнерскую, - предположила Анна К.

Ярославцев удивляет не только факт кривизны, но и то, что городские власти приняли такую работу. Однако среди комментаторов нашлись те, кто смог объяснить, почему плитку уложили таким образом.

- Если сделать правильно, то надо было бы тротуар переделывать. А так вытянули плитку и поставили, и в итоге вот что получилось. Правда, вопрос… Сколько денег списали на установку? - написала Марина М.

Кстати, такая «танцующая» плитка, по словам ярославцев, не единственная в городе. Нечто подобное видели и «на переходе от Макдональдса к казармам». Возможно, это новое слово в обустройстве пешеходных переходов, которое еще не все успели по достоинству оценить.