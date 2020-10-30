В Ярославле девять водителей маршруток оштрафуют за нарушение масочного режима

На девять водителей составили протоколы о нарушении масочного режима
Фото: Мэрия Ярославля
В Ярославле ужесточили контроль за соблюдением масочного режима. Сотрудники департамента дорожного хозяйства и Госавтоинспекции проверили, используют ли водители общественного транспорта и пассажиры средства индивидуальной защиты во время поездок. Нарушители нашлись.
- На данный момент на девять водителей составили протоколы о нарушении масочного режима, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.
Пассажиры, которые находились в салонах без масок, отделались предупреждением.
Сегодня, 30 октября, утром в Ярославле на остановках начали раздавать бесплатные маски. Видимо, таким способом городские власти хотят замотивировать жителей города позаботиться не только о себе, но и об окружающих.