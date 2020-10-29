В спальном районе Ярославля приземлился военный вертолет

Вертолет приземлился около судостроительного завода. ФОТО: скриншот с видео группа "Подслушано в Ярославле" во ВКонтакте

Военный вертолет, сегодня, 29 октября, заметили жители микрорайона Дядьково. Они записали произошедшее на камеру и выложили видео в социальных сетях.

На кадрах видно, как спецтехника приземляется на площадку, обозначенную при помощи дымовых шашек, рядом с судостроительным заводом. По словам очевидцев, рядом дежурили сотрудники полиции, военной автоинспекции и скорая помощь. Через несколько минут после приземления от вертолета отъехал кортеж.

Ярославцы предположили, что это МЧС проводит учения. Однако данная версия не подтвердилась.

Оказалось, что сегодня на судостроительном заводе проходит закладка пограничных сторожевых кораблей, а на вертолете прилетели гости, которые примут участие в торжественной церемонии, сообщает портал ЯРНОВОСТИ со ссылкой на региональное правительство.