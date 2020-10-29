В Ярославской области обезвредили столетний снаряд

Снаряд пролежал в земле около 100 лет. ФОТО: Управление Росгвардии по ЯО

Сотрудники Росгвардии обезвредили снаряд, который пролежал в земле больше ста лет. Нашли его дачники на своем участке в одной из деревень Ярославской области. Снаряд находился в насыпи с песком.

Местные жители сообщили об опасной находке в правоохранительные органы. На место происшествия выехали взрывотехники.

- После обследования установили, что найденный предмет является 76-миллиметровым снарядом начала XX века со следами сильной коррозии, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Ярославской области.

Снаряд вывезли на полигон и уничтожили.