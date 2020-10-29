В Ярославле иномарка сбила женщину на пешеходном переходе

ДТП произошло на Тутаевском шоссе. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" во ВКонтакте

ДТП произошло вчера, 28 октября, около 18:55 на Тутаевском шоссе. По предварительной информации, 30-летний водитель «Субару» сбил 29-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

- Пострадавшую с травмами доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На место аварии выезжали сотрудники ДПС ГИБДД и медики. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция просить водителей быть внимательными при подъезде к пешеходным переходам и заблаговременно снижать скорость движения.