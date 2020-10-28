Ярославца будут судить за организацию азартных игр и дачу взятки

За «невнимательность» мужчина предложил полицейскому 10 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

29-летний житель Ярославля пойдет под суд за организацию и проведение азартных игр, а также за дачу взятки полицейскому.

В жилом доме на улице Урицкого Брагинец открыл небольшой клуб игровых автоматов, где собирались любители азартных игр. В августе в мини-казино с проверкой нагрянула полицию и чтобы оперуполномоченный закрыл глаза на работу незаконного игрового клуба, организатор игр предложил полицейскому 10 тысяч рублей. Но сделка не состоялась.

- В рамках расследования уголовного дела обвиняемый полностью признал свою вину. Санкция по одной статье предусматривает штраф до 1,5 миллионов рублей, по второй – лишение свободы на срок до четырех лет, - пояснили в прокуратуре Дзержинского района.