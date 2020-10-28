В ярославском педуниверситете продлили дистанционное обучение

Дистант продлен до 8 ноября. ФОТО: ЯГПУ им.К.Д.Ушинского

В ЯГПУ имени К.Д.Ушинского продлено дистанционное обучения для студентов филологического факультета и факультета иностранных языков. Оба они находятся в одном здании, хоть и на разных этажах, но не пересекаться во время образовательного процесса обучающимся трудно.

Дистанционное обучение, которое началось 19 октября, продлено до 8 ноября, то есть еще на полторы недели. Не исключено, что оно затянется до полной стабилизации ситуации.

Сейчас студенты обучаются при помощи онлайн-трансляций в Интернете, лабораторные работы будут проходить позднее.