Ярославцам рассказали, как правильно носить маску Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Масочный режим в Ярославской области действует уже почти полгода, но до сих пор не все разобрались, как правильно носить маску. То, что она должна прикрывать нос и рот знают все (но не все этим знанием пользуются), а вот где верх-низ, перед-изнанка до сих пор некоторые путают.

В медицинских чатах дали интересный ответ: нужно следить за складочками. На наружной стороне маски они должны быть направлены вниз, на внутренней – вверх. Верхний слой может быть водоотталкивающий, что препятствует распространению «коронавирусного аэрозоля».

Также медики отметили, что если в маске дышится слишком легко, то, скорее всего, она чересчур проницаема, и ничего хорошего в этом нет.

Рассказали и как правильно снимать средство защиты: только за завязки, не трогать наружную сторону, которая может быть загрязнена. Ни о какой защите не может быть речи, если вы несколько раз надеваете и снимаете одну и ту же маска, а между этим носите ее в кармане вместе с деньгами и, например, ключами.