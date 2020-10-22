Шторм «Барбара» накроет Ярославскую область

В ближайшие дни ожидается температура около +12 градусов. ФОТО: Владимир ФИНОГЕНОВ

Из-за циклона «Барбара», который уже добрался до северо-запада Европейской России, в пятницу, 23 октября, в Ярославской области потеплеет. В ближайшие дни ожидается температура около +12 градусов, с небольшим понижением в воскресенье, сообщает Центр «Фобос».

- Русскую равнину накрывает мощный атлантический циклон. Вихрь смещается на восток с довольно большой скоростью. На северо-западе Европейской России сегодня льет как из ведра. Осадки в течение суток будут идти преимущественно в виде дождя, а в снег станут переходить только за линией Петрозаводск-Ярославль, - сообщили специалисты-метеорологи.