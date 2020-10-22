Недостроенные здания в Рыбинске пойдут с молотка

В ближайшее время на торги выставят три недостроенных здания Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Рыбинске продают недостроенные здания. У прежних владельцев их изъяли через суд. Такую практику департамент имущественных и земельных отношений городской администрации применяет впервые в регионе.

Так, недостроенное здание на проспекте Ленина уже обрело нового хозяина. Прежний владелец, оформивший землю в аренду еще в 2012 году, планировал возвести здесь торговый центр. Однако за семь лет выполнили лишь 4% от общего объема работ. Два года назад срок договора истек, и департамент решил участок изъять. Чтобы это сделать, администрации города пришлось пройти через несколько судебных инстанций.

- Судебные процессы начались с апреля 2019 года. Судебная практика была еще не наработана, так как это было первое изъятие в области. И только арбитражный суд Волго-Вятского округа отменил решения нижестоящих судов и принял новое решение изъять недостроенное здание у собственника и продать его через публичные торги. Уже в августе этого года объект продали, - рассказа заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Ольга Наумова.

После этого город изъял еще три объекта. Их в ближайшее время выставят на торги.