В Ярославской области сгорело передвижное почтовое отделение

ФОТО: МЧС Ярославль Твиттер

ЧП произошло вчера, 19 октября, около полудня на трассе в Даниловском районе. Недалеко от села Костюшино загорелась машина Почты России, а именно передвижное отделение почтовой связи. Водитель и оператор не пострадали. Более того, они сумели вовремя сориентироваться и спасти почтовые отправления.

- Инцидент не отразился на обслуживании клиентов. Для оперативной доставки отправлений на маршрут был выведен дополнительный автотранспорт. Все находившиеся на борту отправления будут доставлены адресатам в рок, - прокомментировали ситуацию в УФПС Ярославской области.

И уточнили, что перед выездом автомобиль находился в исправном состоянии, он прошел технический осмотр.

Тушить машину помогали очевидцы ЧП, проезжавшие мимо. На сообщение о возгорании оперативно отреагировали пожарные. У автомобиля поврежден моторный отсек и кабина.