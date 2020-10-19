В Ярославле ищут свидетелей смертельного ДТП

Столкнулись две иномарки Фото: Артем КИЛЬКИН

Ярославские полицейские ищут очевидцев аварии, которая произошла 10 октября в 08:10 на Ленинградском проспекте у дома №130. Столкнулись две иномарки: «Шкода Рапид» и «Ауди». В результате водитель первой машины, 52-летнйи мужчина, получил травмы несовместимые с жизнью.

Сейчас проводится проверка по факту ДТП, устанавливаются его обстоятельства. Для уточнения некоторых данных нужны показания очевидцев. Свидетелей данной аварии просят позвонить по телефонам 8(4852)78-49-26 или 78-49-22.

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