У рыбинских супругов за долг в 450 тысяч рублей арестовали имущества на 8 миллионов

На имущество рыбинских супругов был наложен арест Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рыбинске супружеская пара взяла кредит в банке под залог своего имущества, но спустя какое-то время перестала возвращать деньги. Накопился долг в 450 тысяч рублей.

Поняв, что добровольно заемщики кредит вряд ли вернут, представитель банка обратился в суд и, конечно, выиграл дело. На имущество рыбинских супругов наложили арест. А арестовывать было что: часть котельной, ремонтные мастерские, гараж и нежилое здание. Недвижимость оценили в 7,9 миллиона рублей.

Как пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области, имущество будет продано, ту сумму, которую муж и жена задолжали, выплатят банку, а остальные деньги вернут недобросовестным заемщикам.