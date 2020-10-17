В Ярославле собираются построить COVID-центр на 200 мест

Ответ на запрос о строительстве COVID-госпиталя. ФОТО: Елена Кузнецова

В Ярославле планируют построить модульное двухэтажное здание инфекционного отделения на 200 коек для лечения больных COVID-19. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин в ответ на запрос депутата региональной Думы Елены Кузнецовой.

Некапитальное здание будет находиться на проспекте Октября,54. На его строительство и оснащение необходимым оборудованием требуется 635 миллионов рублей.

- В целях получения бюджетных ассигнований в адрес Минздрава направлен комплект документов. Рассмотрение вопроса отложено до особого распоряжения Председателя Правительства РФ М.В.Мишустина, - говорится в ответе на депутатский запрос, который Елена Кузнецова опубликовала у себя на странице в соцсети.