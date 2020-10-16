В Ярославле студентов градостроительного колледжа изолировали в общежитии из-за COVID-19

У одной из студенток тест на COVID-19 дал положительный результат Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В общежитии ярославского градостроительного колледжа изолировали целый этаж. Такие меры приняли после того, как у одной из студенток тест на COVID-19 дал положительный результат. Девушку госпитализировали, ее соседок по комнате отправили в обсерватор.

- Проживавшие на одном этаже с заболевшей студентов изолировали и перевели на дистанционное обучение. Это более 80 человек, которые сейчас живут в своих комнатах на последнем, четвертом, этаже общежития. Все они сдадут анализ на коронавирус. По письменному заявлению родителей студенты могут проходить изоляцию по месту жительства, - рассказал заместитель директора регионального департамента образования Александр Гудков.

В общежитии провели дезинфекцию всех помещений, все студенты в местах общего пользования должны быть в масках. На время карантина допуск посторонних лиц в здание запрещен.

К очному режиму обучения студенты смогут вернуться после отрицательного результата исследования на COVID-19.