В Ярославле появится новый автобусный маршрут

Новый маршрут планируют запустить в 2021 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Дзержинском районе Ярославля появится новый автобусный маршрут. Пустят его по улице Труфанова. Об этом в социальной сети сообщил начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский, отвечая на вопросы местных жителей.

Ярославцы пожаловались на то, что по утрам проблематично добираться на работу. Сейчас по Труфанова ходят только маршрутка №91 и трамваи № 5 и 7.

Дополнительный автобусный маршрут планируют запустить в 2021 году. В настоящее время городские власти прорабатывают вопрос организации всей необходимой дорожно-транспортной инфраструктуры.