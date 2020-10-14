В Ярославле установят новое освещение у памятника Ярославу Мудрому

В Ярославле установят новое освещение у памятника Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле начали демонтировать старые лампы у памятника основателя города Ярослава Мудрого. Планируется смонтировать восемь новых осветительных приборов, которые будут направлены на разные части монумента. По словам специалистов, памятник осветят равномерно нейтральным белым светом, который не будет бить в глаза проезжающим мимо водителям.

Проект нового освещения разработан вместе со специалистами мэрии и компании «Точка света». Он реализуется без затрат из городского бюджета.

Памятник Ярославу Мудрому установили на площади Богоявления 23 октября 1993 года. В открытии принял участие первый президент страны Борис Ельцин. Все эти годы освещался памятник двумя светильниками, которые уже давно не отвечают современным требованиям.