Машины у сына нет, но деньги отдала: жительница Рыбинска поверила мошенникам

Машины у сына нет, что пожилая женщина поверила в то, что он стал виновником ДТП и отдала "выкуп" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратилась 82-летняя жительница Рыбинска: женщине позвонил «сотрудник полиции» и напугал тем, что по вине ее сына произошло ДТП.

- Во время разговора звонивший передал телефон другому мужчине, который под видом сына стал убеждать женщину заплатить, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Пенсионерку насторожило то, что голос был совершенно не похож на голос сына. Но мужчина пояснил, что у него разбита губа, поэтому не может внятно говорить. Машины у родственника потерпевшей тоже не было, поэтому в ДТП он попасть не мог, однако это мать, желающую помочь, не остановило. Жительница Рыбинска отдала мошенникам 50 тысяч рублей и только после этого обратилась в полицию. Кстати, незадолго до этого случая, настоящие полицейские приходили к бабушке и проводили с ней профилактическую беседу.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Чтобы не попадать в такие ситуации, регулярно беседуйте со своими родственниками. Они должны всегда иметь возможность связаться со своими взрослыми детьми, внуками, знать о том, что с ними происходит, - посоветовали в полиции.