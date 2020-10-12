Два игрока ярославского «Локомотива» вошли в число лучших хоккеистов недели

Лучшим голкипером недели стал вратарь ярославского «Локомотива» Эдвард Паскуале. ФОТО: сайт КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов Чемпионата КХЛ выбрала лауреатов шестой недели турнира.

Лучшим голкипером стал вратарь ярославского «Локомотива» Эдвард Паскуале. На минувшей неделе он дебютировал в составе «железнодорожников». Хоккеист одержал три победы в трех матчах, одну из них на ноль. По воротам Паскуале было нанесено 75 бросков, из которых он отразил 96%. Коэффициент надежности составил 0,98.

Лучшим новичком недели стал 20-летний защитник «Локомотива» Антон Малышев. В последних трех играх хоккеист набрал 2 (0+2) очка.

- Игрок не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе («+2»). На счету Малышева три силовых приема. Среднее игровое время составило 13 минут за матч, - сообщается на сайте КХЛ.

Лучшим защитником признали игрока хельсинкского «Йокерита» Микко Лехтонен, а лучшим нападающим стал Алексей Макеев из екатеринбургского «Автомобилиста».