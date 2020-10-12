В Ярославле водитель автобуса сбил женщину-пешехода

Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль"

Авария произошла в Дзержинском районе Ярославля вечером в воскресенье, 11 октября. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу недалеко от остановки "Улица Бабича" и попала под колеса автобуса ЛИАЗ.

- В результате ДТП женщина 1961 года рождения была госпитализирована, - пояснили в пресс-службу УМВД по Ярославской области.

По словам некоторых очевидцев, причиной аварии могло стать плохое освещение этого участка дороги. Но, конечно, в обстоятельствах случившегося еще будет разбираться полиция.