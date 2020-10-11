Земельные участки на берегу Волги в Ярославской области вернулись в собственность государства

Несколько земельных участков на берегу Волги в селе Красное Угличского района вернули государству Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Несколько земельных участков на берегу Волги в селе Красное Угличского района вернулись в собственность государства.

В 2012 году житель Углича купил их у коммерческой организации. Спустя некоторое время в ходе прокурорской проверки выяснилось, что часть участков относится к землям водного фонда и общего пользования в пределах береговой линии Волги.

- Согласно закону, земля в пределах 20-метровой береговой полосы и в акватории реки не может быть в собственности конкретных физических лиц, - пояснили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки в Угличский районный суд направили иск с требованием вернуть часть земельных участков в собственность государства из незаконного владения. Суд исковое заявление удовлетворил. Решение уже вступило в силу. Прокуратура проконтролирует, как оно будет исполнено.