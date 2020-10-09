Власти Ярославля рассказали, как будут покупать квартиры жильцам дома с улицы Батова

Дом признали аварийным и планируют его снести Фото: Мэрия Ярославля

Мэрия Ярославля определилась, каким образом и при каких условиях будут предоставлять квартиры жильцам дома на улице Батова, пострадавшего от взрыва бытового газа. Практически полностью уничтожены 12 квартир и их собственникам деньги собираются выдавать в первую очередь.

Как пояснила директор департамента по социальной поддержке населения и охране труда Ольга Войнова, единовременная выплата по каждой квартире будет индивидуальной и составит 42 389 рублей за квадратный метр утраченного жилья. Купить квартиру люди должны будут в доме, который построен не ранее 2000 года, и новое жилье не может быть меньше предыдущего. Если оно больше, разницу придется доплатить уже из своего кармана.

Некоторые жители дома на улице Батова от предложенных условий пришли, мягко говоря, в недоумение. По их словам, по цене в 42 тысячи за квадрат можно найти квартиры только на окраинах Ярославля. Но многие ярославцы их недовольство не оценили.

- Недовольны они. У многих, я думаю, квартиры приватизированы. Они в ответе за свою собственность. А взрыв – неудачное стечение обстоятельств. Что они от государства хотят? Власти по закону не обязаны выдавать вообще новое жилье, а они еще ноют, то им не так и это не так.

- Они забыли сказку про золотую рыбку. В итоге останутся у разбитого дома.

- Я не знаю, на какой я стороне. Я считаю, людей должны обеспечить жильем подобным прошлому. Но уж теперь из районов выбирать – это тоже верх наглости. Сочувствую людям, попавшим в такую ситуацию. Это реально очень жестко. Но давайте уже берите квартиры успокойтесь. Вас же не в деревню Столыпино выселяют, это просто другой район.