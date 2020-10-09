В Ярославле временно укоротят трамвайный маршрут

Изменения будут действовать 10 октября с 10 до 14 часов Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле временно изменится маршрут трамвая №5, который курсирует между улицей Чкалова и больницей №9. Как пояснили в пресс-службе мэрии города, связано это с проведением работ по ремонту трамвайных путей.

Действовать изменения будут завтра, 10 октября, с 10 до 14 часов. В указанное время на трамвае №5 ярославцы смогут доехать от Чкалова только до остановки «Улица Волгоградская».

Жителей города просят учесть данную информацию при планировании поездок.