Доставка свежего молока: в Ярославской области по городским дорогам разгуливают коровы

Буренки мирно паслись у многоэтажек. ФОТО: "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

- Медведи, лоси, кабаны, а что коровам нельзя по городу погулять? – так отреагировали в социальных сетях на видео с буренками.

Небольшое стадо прогуливалось по Ленинградскому проспекту в Дзержинском районе. Коровы выходили на проезжую часть и спокойно шли навстречу автомобилям. Но вот от сигналов животные шугались, резко выскакивали под колеса встречных машин. Водители, видя, что происходит, заранее снизили скорости, поэтому ДТП удалось избежать. Вместе с коровами на дороге были замечены несколько овец.

Чуть позже, вероятно, это же стадо мирно паслось на лужайке у многоэтажек 15 микрорайона.

Сегодня, 7 октября, стадо коров паслось на Переборском тракте в Рыбинске. Животные шли вдоль трассы.

- Доставка свежего молока до квартиры. Идут к заказчикам, - пишут в комментариях.

Рыбинцы отмечают, что это на тракте не редкость и не очень лестно отзываются о пастухах:

- По всему тракту скотина разошлась. В двух местах заторы образовались, гуляют по всей ширине дороги. Будьте аккуратнее.