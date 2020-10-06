Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Ярославле будут заново перекладывать асфальт

Брагинцы пожаловались на подрядчика, который ремонтировал двор по проекту «Решаем вместе!»
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий
Брагинцы пожаловались на подрядчика, который ремонтировал двор по проекту «Решаем вместе!»

Брагинцы пожаловались на подрядчика, который ремонтировал двор по проекту «Решаем вместе!»

Фото: Мэрия Ярославля

Ремонт по проекту «Решаем вместе!» у домов №37 и №51 по проспекту Дзержинского прошел в 2019 году. Территорию привели в порядок, но сезоны дождей показали, что все не так благополучно, как выглядит. При заезде во двор на асфальте образуются лужи – ливневая канализация есть, но вода в нее не уходит.

Мэр Ярославля Владимир Волков пообещал местным жителям, что этот недочет будет устранен, если понадобится, то и через суд.

- Уклон должен быть сделан в сторону ливневки. Подрядная организация переделает, положит асфальт как надо, - заверил глава города.

Отремонтированная территория пока что находится на гарантии, то есть, подрядчик обязан содержать ее в нормативном состоянии. Комиссия составит акт с фотофиксацией выявленного недочета и вынесет предписание об его устранении. После чего Яравтодор должен приступить к работам.