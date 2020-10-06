В Ярославле будут заново перекладывать асфальт

Брагинцы пожаловались на подрядчика, который ремонтировал двор по проекту «Решаем вместе!» Фото: Мэрия Ярославля

Ремонт по проекту «Решаем вместе!» у домов №37 и №51 по проспекту Дзержинского прошел в 2019 году. Территорию привели в порядок, но сезоны дождей показали, что все не так благополучно, как выглядит. При заезде во двор на асфальте образуются лужи – ливневая канализация есть, но вода в нее не уходит.

Мэр Ярославля Владимир Волков пообещал местным жителям, что этот недочет будет устранен, если понадобится, то и через суд.

- Уклон должен быть сделан в сторону ливневки. Подрядная организация переделает, положит асфальт как надо, - заверил глава города.

Отремонтированная территория пока что находится на гарантии, то есть, подрядчик обязан содержать ее в нормативном состоянии. Комиссия составит акт с фотофиксацией выявленного недочета и вынесет предписание об его устранении. После чего Яравтодор должен приступить к работам.