В центре Ярославля строители нашли гранату

Ф-1 откопали во время строительных работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Взрывотехники Росгвардии уничтожили гранату, которую случайно откопали строители во время проведения работ. Опасный предмет нашли на прошлой неделе в одном из центральных дворов города, недалеко от улицы Кирова. Рабочие позвонили в полицию, на место выехали взрывотехники.

Двор оцепили, всех посторонних людей с места увели. После осмотра выяснилось, что это граната Ф-1. В земле она пролежала долго, на поверхности имелись следы сильной коррозии. Взрывоопасный предмет перевезли на полигон и там уничтожили.