Демидовский университет в Ярославле переходит на дистанционное обучение

Две недели студенты ЯрГУ будут учиться дистанционно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студенты Ярославского государственного университета имени П.Г.Демидова временно будут учиться дистанционно, сообщает портал Yarnews. Такое решение вуз принял в связи с общей эпидемиологической ситуацией в регионе.

Дистанционное обучение начнется с понедельника, 5 октября, и продлится пока две недели. Напомним, в сентябре одна из групп уже уходила на дистант. Тогда у одного из студентов тест на коронавирус дал положительный результат.

Информации о том, перейдут ли на дистанционное обучение ЯГПУ и ЯГТУ, на данный момент нет.