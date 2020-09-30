COVID-ограничения в Ярославской области будут продолжаться до особого распоряжения

Продолжает действовать масочный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ограничения, которые введены в Ярославской области для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией, будут действовать до особого распоряжения. Ранее в постановление правительства региона, регулирующее работу организации и предпринимателей, регулярно вносились изменения, определяющие условия деятельности различных учреждений.

Сейчас регион находится на третьем этапе снятия ограничений: разрешена работа большинства коммерческих и государственных организаций.

- На протяжении нескольких недель эпидемиологическая ситуация остается стабильной – нет большого подъема заболеваемости, но и спада не происходит, - сообщил глава Ярославской области Дмитрий Миронов.

До особого распоряжения сохраняется и масочный режим. Носить индивидуальные средства защиты органов дыхания нужно во всех общественных местах.

На сегодняшний день в Ярославской области выявлено 8587 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 8080 человек, умерли – 46.