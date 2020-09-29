Еще 31 миллион рублей: на Добрынинском мосту в Ярославле увеличили объем работ

На Добрынинском мосту в Ярославле увеличили объем работ Фото: Мэрия Ярославля

На Добрынинском мосту в Ярославле увеличили объем работ. Соответствующее соглашение мэрия города подписала с подрядчиком, который занимается ремонтом путепровода.

Согласно документу, опубликованному на сайте госзакупок, строители отремонтируют ригель на пяти опорах, а затем их укрепят с помощью специального состава. Стоимость работ составит 31,49 миллиона рублей.

Несмотря на то, что работы стало больше, сроки сдачи объекта не изменились. Подрядчик должен завершить работы на Добрынинском мосту до 31 октября этого года.