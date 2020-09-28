Утро начинается не с кофе: ярославские родители не могут записать детей на УЗИ

Каждый понедельник начинается со звонков в call-центр Фото: Полина Вачнадзе

Ярославские родители не могут получить для своих детей явки к врачам-специалистам. Проблема возникла уже на самом первом этапе – дозвоне до call-центра.

- Каждое утро понедельника, уже целый месяц, у меня начинается с попытки дозвониться в call-центр, чтобы записать ребенка на УЗИ и ЭХО. Прохождение данных процедур необходимо для посещения врача лечебной физкультуры. Врач ЛФК выдает разрешение для посещения ребенком спортивной секции, - пишет в группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте ярославна. – Мы относимся к Ленинскому району. Раньше явку можно было взять у врача, но теперь только по записи, через call-центр по понедельникам с 8:00.

По словам женщины, от трубки она не отходит по часу, но получить явку ей так и не удалось – после долгого ожидания происходит обрыв связи.

У многих после такого ожидания сдают нервы и ярославцы, кто финансово могут себе это позволить, обращаются к платным специалистам. Остальным же приходится обивать пальцы о кнопки телефона.

- Точно такая же проблема. Я дозвонилась только вечером и, естественно, мне сказали, что явок на УЗИ нет, начинайте снова со следующего понедельника или через сайт. А если на сайте нет явок, то и у нас тоже нет. Плюнула и пошла платно, здоровье дочери дороже. Пришла в 3-ю поликлинику специально, посмотрела – у кабинета УЗИ нет ни одного человека и сам где-то … - делится прохождением своего квеста «запишись к врачу» Наталия Л.

Вот такая интересная оптимизация системы здравоохранения получилась в Ярославской области. Кому-то действительно везет и дозвониться получается, не далеко не все такие счастливчики.