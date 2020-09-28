В Ярославской области задержали похитителя антиквариата

Подозреваемый похищал из дачных домов старинные вещи, в том числе иконы Фото: УМВД по Ярославской области

В Ростовском районе сотрудники полиции задержали похитителя антиквариата.

Ранее в правоохранительные органы обратились несколько жителей Ярославской области. Потерпевшие сообщили, что из дачных домов пропали старинные вещи, в том числе иконы. Кроме того, неизвестные похитили электроинструмент и бытовую технику.

Подозреваемым оказался 54-летний ранее судимый житель Ярославля. Мужчина во всем признался и пояснил, что похищенные вещи сбывал. Установили, что ярославец причастен к 14 кражам на территории Ростовского, Переславского и Первомайского районов. Общая сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей. Те предметы, что преступник не успел продать, изъяли.

- По всем фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемый находится под стражей, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Расследование продолжается.