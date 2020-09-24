На ярославском колесе обозрения сыграли первую свадьбу

Свадьбу сыграли 17 сентября. ФОТО: группа «Колесо обозрения «Золотое кольцо» в Ярославле» ВКонтакте

На колесе обозрения «Золотое кольцо» в Ярославле сыграли первую свадьбу. Свой союз скрепили Мария и Егор. Трогательная и красивая церемония у молодой пары прошла 17 сентября.

После заключения брака молодожены рядом с аттракционом посадили свое первое семейное дерево – так родилась не только новая семья, но и новая традиция.

- Мы желаем ребятам семейного благополучия, взаимопонимания и крепкой любви, - поздравляют в группе «Колесо обозрения «Золотое кольцо» в Ярославле» ВКонтакте.

КП-Ярославль присоединяется к поздравлениям!