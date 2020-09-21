В Рыбинске начали обогревать детсады и школы

Отопление дали на 94 объекта социальной сферы. ФОТО: администрация Рыбинска

В Рыбинске на утро 21 сентября тепло дали на 94 объекта социальной сферы. Батареи потеплели в 42 детских садах, 23 школах и 29 учреждениях спорта и культуры. Процесс подключения продолжается.

Отопительный сезон стартовал 18 сентября. С сегодняшнего дня, то есть, с 21 сентября начали давать тепло в жилой фонд.

- Управляющее компании подключают дома по графику. Для этого отводится период «пуско-наладки». Подчеркну, на этот этап определен срок – до 5 октября, - рассказал заместитель главы администрации по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

На контроле у администрации – микрорайоны Волжский и Переборы. Там завершается реконструкция тепловых сетей. В зоне внимания и участок у школы №44 на улице Гагарина.