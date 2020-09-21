Мэр Ярославля вмешался в скандал с голосованием за спортивный комплекс

Специалисты проверят все аккаунты, которые приняли участие в голосовании. ФОТО: страница Владимира Волкова во ВКонтакте

Вчера, 20 сентября, завершилось голосование по выбору места для установки спорткомплекса в Заволжском районе. В лидерах оказались парк «Озерная гривка» и Тверицкая набережная. Однако выяснилось, что участники голосования, поддержавшие данные территории, прибегли к нечестным технологиям.

- Сотрудники IT-департамента мэрии зафиксировали накрутки как на официальном портале мэрии, так и на моей странице во ВКонтакте, - сообщил мэр Ярославля Владимир Волков.

Глава города отметил, что сегодня, 21 сентября, начнут проверять все аккаунты, которые приняли участие в голосовании. Из общего числа проголосовавших вычтут страницы-пустышки, в которых нет фотографий и постов, закрытые страницы без информации, страницы без личных постов, а также заблокированные аккаунты.

- После проведенной проверки соберем рабочую группу с представителями инициативных групп и подведем итоги, - пояснил градоначальник.