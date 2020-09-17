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Спорт

В Угличе пройдет велофестиваль «Угличская верста»

День активного отдыха запланирован на 19 сентября
Полина Вачнадзе
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Ежегодный велофестиваль «Угличская верста» пройдет в Угличе 19 сентября

Ежегодный велофестиваль «Угличская верста» пройдет в Угличе 19 сентября

Фото: Правительство Ярославской области

Ежегодный велофестиваль «Угличская верста» пройдет в Угличе 19 сентября. Для участников организуют соревнования и велозаезды на беговелах, трехколесных и двухколесных велосипедах. От улицы Островского до парка Победы будет проходить квест-игра «Pro-Вело» среди школьных спортивных клубов. Также в программе «Фотовелоквест» на Успенской площади и велоэкскурсия «Город на реке времени».

Кроме того, в рамках велофестиваля состоится открытие универсальной спортивной площадки. А на стадионе «Чайка» с 10:00 до 12:00 можно будет сдать норматив ГТО.

На скейт-площадке развернется фестиваль неформальных видов спорта и молодежного творчества «Сделай громче!».