"Колобка никто не видел?" По Тутаевскому шоссе в Ярославле гуляет лиса

Лисы в городе стали как кошки и собаки. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле на Тутаевском шоссе прохожие заметили лису. Фотографию зверя выложили в группе в социальной сети, заметив, что ранее животное уже «светилось» в этом паблике.

- На Тутаевском шоссе мимо проходила лиса. Людей не боится, но и близко не подпускает, - пишет автор снимка.

Есть риск, что лиса больна бешенством, однако, пока в ее поведение признаков смертельно опасной болезни нет. И все же участники группы советуют друг другу близко к дикому животному не подходить.

- Оставьте зверька в покое, сами вы бешеные и от вас подальше держаться надо, - пишет один из пользователей.

- Лисы теперь в городе стали как кошки и собаки.

- А вы зачем к ней лезете? Потом будете винить, что покусала или набросилась.

- А колобка никто не видел? Может его ищет.

- Лисы на помойки ходят есть, а, возможно, и люди подкармливают, вот и не боится теперь. У знакомых на даче тоже лиса приходит есть, а ежики так вообще ручные стали, целой семьей ходят.