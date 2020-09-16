Лоси на дорогах: животные стали чаще выходить на ярославские трассы

С начала сентября сохатые стали причиной 10 ДТП Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области с начала сентября участились аварии из-за выхода лосей на проезжую часть. Объяснение этому простое – у сохатых начался период гона, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными.

– В период гона взрослые самцы ведут себя неадекватно, – рассказал заместитель председателя комитета охраны животного мира регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов. – А вес особи – до 700 килограммов. ДТП с участием лося опасно для жизни человека. Поэтому сейчас автомобилистам необходимо максимально соблюдать скоростной режим, внимательно относиться к предупреждающим знакам о возможном выходе животных на трассу и быть крайне осторожными при планировании поездок, особенно в темное время суток. По статистике, большинство столкновений с дикими животными случается ночью.

На сайте ведомства создан ресурс, на котором отмечены места, куда дикие животные выходят чаще всего. Кроме того, специалисты советуют водителям при встрече в лесным зверем остановиться и дать животному уйти в лес. Не нужно пытаться проехать мимо, так как зверь может повести себя неадекватно. Если лось неожиданно выскочил на дорогу, постарайтесь объехать его сзади.