Рыбинец ответит за угрозу убийством

Мужчина пошел на соседку с молотком в руках
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Рыбинске сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в угрозе убийством.
Конфликт между ним и соседкой его матери произошел в подъезде дома на улице Революции. Мужчина взял в руки молоток и им угрожал убить женщину. Как потом пояснил сам задержанный, угрожал он из-за личных неприязненных отношений, после ссоры.
Теперь за свою несдержанность рыбинцу придется отвечать перед законом. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.