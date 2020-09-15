Рыбинец ответит за угрозу убийством

Мужчина пошел на соседку с молотком в руках Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рыбинске сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в угрозе убийством.

Конфликт между ним и соседкой его матери произошел в подъезде дома на улице Революции. Мужчина взял в руки молоток и им угрожал убить женщину. Как потом пояснил сам задержанный, угрожал он из-за личных неприязненных отношений, после ссоры.

Теперь за свою несдержанность рыбинцу придется отвечать перед законом. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.