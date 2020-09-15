В Ярославской области ищут 25-летнего мужчину

Мужчина пропал 20 августа. ФОТО: группа "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Ярославской области" ВКонтакте

В Ярославской области ведутся поиски 25-летнего Дмитрия Киселева. 20 августа он ушел из дома в деревне Дубки Ростовского района с этого дня перестал выходить на связь с родными и друзьями.

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавый, волосы русые короткие. Был одет в черную ветровку с бело-оранжевой окантовкой на капюшоне, синий джемпер, голубые джинсы, черные кроссовки. С собой взял черный рюкзак.

Если вы видели Дмитрия после 20 августа, сообщите по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.