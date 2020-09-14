Отопительный сезон в Ярославской области может начаться раньше обычного

В прошлом году тепло в Рыбинске дали 19 сентября
Фото: Полина Вачнадзе
Власти Рыбинска заявили о том, что отопительный сезон в Рыбинске может начаться раньше обычного срока. Причиной тому - сложная эпидемиологическая ситуация в стране.
На данный момент Рыбинск готов к подаче тепла на 98,8%. Почти полторы тысячи домов уже могут принимать тепло. Сейчас "Рыбинская генерация" заканчивает работы на теплотрассах, где летом выявились проблемы при опрессовке.
- Правительство Ярославской области прорабатывает вопрос о досрочном запуске отопительного сезона. Точная дата его начала в регионе, в том числе и в Рыбинске, будет определена до 18 сентября. В целом мы готовы, - сказал заместитель главы Рыбинска по городскому хозяйству Алексей Рябченков.
При подаче тепла особо внимание будет обращено на микрорайоны Переборы, Прибрежный, Волжский, Полиграф и дома в районе котельной на улице Софьи Перовской.
Напомним, что в прошлом году тепло в Рыбинске дали 19 сентября.