В Ярославле проверили детские аттракционы

Специалисты побывали на 40 площадках Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле в День города сотрудники региональной инспекции административно-технического надзора проверили аттракционы. Специалисты побывали на 40 площадках: и уличных, и тех, что находятся в торговых центрах.

– Выявлено восемь нарушений при эксплуатации аттракционов, – сообщил руководитель региональной инспекции административно-технического надзора Сергей Кайгородов. – Не было разрешающей документации и ограждений, не выполнялись нормы крепления аттракционного оборудования, также не все операторы исполняли установленные обязанности. Кроме того, выявлен допуск к управлению картингом без средств защиты – ремней безопасности и шлема.

По всем нарушениям возбуждены административные производства. Для должностных лиц штраф может составить 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - 40 тысяч, для юрлиц - 600 тысяч рублей.

С начала года специалисты провели около 50 проверок на 150 аттракционах. Возбуждены 23 дела.