Страшный ветер надвигается на Ярославскую область

С 18 часов в отдельных районах региона ожидается ветер порывами 15-18 метров в секунду Фото: Евгения ГУСЕВА

Экстренное предупреждение о сильном ветре, надвигающемся на Ярославскую область, опубликовало региональное МЧС.

- По данным Ярославского ЦГМС, сегодня, 10 сентября, с 18 часов в отдельных районах региона ожидается ветер порывами 15-18 метров в секунду. Такая непогода может сохранится до шести часов вечера завтрашнего дня, - говорится в сообщении.

Жителей просят быть осторожными. Сильный ветер может спровоцировать обрывы ЛЭП и линий связи, обрушения слабоукрепленных и широкоформатных конструкций, а также стать причиной увеличения количества ДТП.