В Ярославле депутаты не смогут брать на работу родственников

Депутаты Ярославля не смогут брать на работу родственников. ФОТО: группа "Ярославский муниципалитет" в Фейсбуке

Депутатам Ярославля запретят брать на работу родственников. Соответствующий проект решения рассмотрели вчера, 9 сентября, на заседании постоянной комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка

В настоящее время каждый народный избранник может получить из бюджета компенсацию на возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью, в размере до 35 тысяч рублей. Обычно за счет этих средств компенсируется оплата труда помощников депутатов. А помощниками зачастую оказываются родственники.

По словам председателя комиссии Олега Ненилина, проект установит запрет на получение компенсаций родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, братьями и сестрами родителей, супругов и супругов детей депутатов.

Проект решения вынесут на ближайшее заседание муниципалитета Ярославля. Чтобы решение об ограничении приняли, за него должны проголосовать депутаты города.