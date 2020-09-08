В Ярославле снесли здание известного ресторана

Работы по сносу начались 5 сентября, сейчас от здания ничего не осталось. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" во ВКонтакте

На улице Чкалова в Ярославле снесли здание ресторана «Ярбург».

По словам жителей микрорайона, экскаваторы появились на объекте 5 сентября. Сейчас же от популярного когда-то места отдыха ничего не осталось - работы по сносу завершились.

- Было комфортно и уютно (в свое время), - написали ярославцы в социальной сети.

- Рестораны на окраинах давно закончились. Этот оплот еще долго продержался. Формат нынче поменялся, видимо, - считает один из подписчиков группы «Подслушано в Ярославле».

На освободившемся месте планируют построить офисное здание, в котором разместятся научно-исследовательские организации и творческие мастерские.