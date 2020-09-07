Жительницу Ярославской области обворовали, пока она спала

Злоумышленник вытащил из сумки, которая стояла в прихожей, кошелек с деньгами и картами и часы Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Жертвой вора стала жительница Тутаева. Женщина уснула, оставив дверь квартиры незакрытой. Проснувшись, обнаружила, что из сумки пропали кошелек и часы. Пострадавшая обратилась в полицию

Правоохранители нашли подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель.Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, мужчина, будучи нетрезвым, забрел в подъезд дома на улице Волжской Набережной и обнаружил, что входная дверь одной из квартир не закрыта. Тутаевец решил заглянуть «в гости». Увидев, что хозяйка спит, злоумышленник решил воспользоваться моментом и вытащил из сумки, которая стояла в прихожей, кошелек с деньгами и картами и часы и ушел. Ущерб составил 16 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, похищенное изъяли. Расследование продолжается.