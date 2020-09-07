В Переславле устранили дорожный провал

Дорожные службы работали всю ночь. ФОТО: пресс-служба администрации Переславля-Залесского

В Переславле-Залесском устранили дорожный провал, который образовался на одной из центральных улиц.

- Ремонтная бригада трудилась всю ночь. Сегодня, 7 сентября, в шесть часов утра аварийную ситуацию устранили, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Глубокая яма диаметром более двух метров появилась на дороге вчера, 6 сентября. К счастью, в нее никто не успел провалиться. Дорожные службы пояснили, что асфальт провалился из-за аварии на системе водоотведения. Рабочим пришлось расширять образовавшийся «портал», чтобы найти течь коллектора.