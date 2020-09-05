В Ярославле двоих мужчин уговорили не прыгать с моста. ФОТО: пресс-служба управления Росгвардии по Ярославской области

Первое ЧП произошло вечером 3 сентября на Юбилейном мосту.

26-летний мужчина перелез через ограждение и, по словам очевидцев, требовал вызвать полицию и прокурора, в противном случае грозился прыгнуть. Ярославцы вызвали спецслужбы. Прибывшим на место сотрудникам вневедомственной охраны и Центра гражданской защиты потребовалось около часа, чтобы уговорить мужчину перелезть обратно через ограждение. После чего молодой человек сел в полицейскую машину и уехал с правоохранителями.

А на следующий день, 4 сентября, за ограждением того же моста оказался 32-летний ярославец.

- В подразделение вневедомственной охраны поступило сообщение о человеке, который собирается прыгнуть с высоты пятиэтажного дома. На место незамедлительно выехали наши сотрудники. Они уговорили мужчину не совершать опрометчивый поступок и помогли ему перелезть обратно, а затем передали медикам, - рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.