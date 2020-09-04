В тройном ДТП в Ярославской области пострадал один человек

"Ситроен" после столкновения с "Хендаем" вылетел с дороги в кювет Фото: УМВД по Ярославской области

ДТП произошло вчера, 3 сентября, около десяти часов вечера на 120 километре трассы М-8.

По предварительной информации, грузовик «Хендай» врезался во впереди идущий «МАН». От удара «Хендай» отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем «Ситроен». В результате последний вылетел с дороги в кювет.

- Травмы получил 54-летний водитель «Ситроена». Госпитализация мужчине не потребовалась, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.