В Ярославской области ритуальное агентство выселили из больницы

Агентство по оказанию ритуальных услуг снимало помещение в Угличской ЦРБ. Срок действия договора закончился, однако хозяйка похоронного агентства отказалась освобождать помещение, которое ей со всех сторон было удобно. Представители больницы обратились в суд, который удовлетворил их иск, однако, и это не помогло освободить помещение от захватчицы.

В ту дату, когда ритуальное агентство должно было съехать, этого не произошло. За что хозяйка была оштрафована на 5 тысяч рублей. Во вторую назначенную дату выселения также не последовало: итог – привлечение к административной ответственности и штраф уже в 10 тысяч рублей.

Третьего наказания жительница Углича ждать не стала и освободила помещение, сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.